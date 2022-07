Vergunningen bedrijven op industrieterrein Vamberg aangepast om stankoverlast

De vergunningen van enkele bedrijven op het industrieterrein naast de Vamberg bij Wijster worden aangepast. De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) gaat dit doen naar aanleiding van meerdere meldingen van stankoverlast.

De RUD heeft onderzoek gedaan naar stankoverlast vanuit het industrieterrein, dat ook wel het Energie Transitie Park wordt genoemd. Vorig jaar kwamen er 47 klachten over een vieze geur rondom het industrieterrein binnen. De meeste meldingen komen vanuit Drijber (26) en Wijster (12), de twee plaatsen die het dichtst bij het terrein liggen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts één klacht niet toe te wijzen is aan het industrieterrein. Twee klachten zijn overigens niet in behandeling genomen, omdat ze niet volledig waren. "We gaan ervan uit dat voor 44 klachten het industrieterrein aan te wijzen is als veroorzaker voor de geurhinder op basis van onderzoek naar windrichting", concludeert de RUD. Alle 44 overgebleven klachten komen vanuit een straal van 5 kilometer van het industrieterrein.

Geconcludeerd wordt dat de stankoverlast hoger is dan "wenselijk geacht mag worden in een woonomgeving." Het gaat vooral om de omgevingen ten noordwesten en noordoosten van het terrein. Daar liggen nu net Drijber en Wijster.

Zware industrie

"Het is belangrijk om aan te geven dat geurhinder ook hoort bij het terrein", reageert Jan Batelaan, wethouder bij de gemeente Midden-Drenthe. "Het is immers een industrieterrein voor zware industrie." Op het industrieterrein zitten onder meer afvalverwerker Attero, verwerker van pluimvee-slachtbijproducten Noblesse Proteins en brandweeropleiding en -oefencentrum BON Holding. Daarnaast is kippenmest biovergister Green Create in aanbouw.

Met een ongunstige wind, kunnen de bewoners hinder van deze bedrijven ervaren. Batelaan: "Hoewel je daar geurhinder kan ervaren, is het ook van belang om daar goed en prettig te wonen, werken en recreëren."

Het is nog niet exact duidelijk van welk bedrijf of welke bedrijven de stankoverlast vandaan komt. Daarvoor is extra onderzoek nodig, zoals het plaatsen van meer geursensoren. Wel kan volgens de RUD worden opgemaakt dat de composteringsinstallatie van Attero en Noblesse het "best voldoen aan de criteria voor mogelijke hinderveroorzaker."

Vergunningen

Om de overlast te verminderen gaat de RUD enkele vergunningen aanpassen. Waarschijnlijk hielden de bedrijven zich al wel aan de vergunning, ondanks dat er mogelijk te veel stankoverlast was. Dat komt omdat er in de vergunningen gewerkt wordt met gemiddelden.

Een voorbeeld: op dag 1 overschrijdt het bedrijf de waarden qua geur, maar de dag erna niet. Gemiddeld voldoet het bedrijf dus. En daarom wordt er door de RUD niet meteen gehandhaafd bij klachten. Door de vergunningen nu hierop aan te passen, kan de RUD beter handhaven bij stankoverlast.

De bedrijven op het terrein zelf nemen ook maatregelen. Ze plaatsen bijvoorbeeld overkappingen of schoorstenen, zodat bij de activiteiten minder geur vrijkomt.