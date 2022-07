Natuurorganisaties willen sterkere regierol overheid in stikstofbeleid en landbouwtransitie

De provincie Drenthe moet beter de regie pakken in het stikstofdebat en tegelijk boeren perspectief bieden. Dat vinden de natuurbeherende organisaties en de Natuur en Milieufederatie (NMF). Ze hebben er geen probleem mee dat de provincie de felbekritiseerde stikstofkaart van tafel heeft geveegd, maar het kan volgens hen niet zo zijn dat met alle partijen nu alles opnieuw besproken wordt. "Anders verandert er niets."

Dat zeggen ze in een reactie op de brief die gedeputeerde Henk Jumelet namens Gedeputeerde Staten (GS) aan de betrokken ministers en Provinciale Staten (PS) van Drenthe heeft gestuurd.

Kaart van tafel snappen we wel

Ook directeur Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft moeite met de stikstofkaart vanwege de onduidelijkheden die de kaart oplevert, de scherpe discussies die erover gevoerd worden en de bijbehorende frustraties over de gevolgen voor boeren. Jan Gorter van Natuurmonumenten en directeur Sonja van der Meer van Het Drentse Landschap denken er ook zo over.

Gorter: "De stikstofkaart leidt ook tot framing dat het hele platteland leeg geveegd gaat worden." Dat werkt volgens hem als een rode lap op een stier in het stikstofdebat. "Maar het afschieten van de stikstofkaart mag niet leiden tot het tornen aan de uiteindelijke stikstofreductie die bereikt moet gaan worden in 2030 en 2040."

Niet tornen aan de doelen

Jumelet en GS schrijven ook dat aan de basisdoelen van stikstofreductie van het kabinet niet wordt getornd. En daar zit volgens Hoekstra de spanning na de brief van de provincie van gisteren.

"De provincie wil op de haar bekende werkwijze met alle belanghebbenden aan tafel om een plan maken van onderop, per gebied. Maar dat kan echt niet zonder vooraf doelen te stellen. Anders krijg je aan die tafels telkens een discussie over nut en noodzaak van maatregelen, terwijl er doelen gehaald moeten worden."

Gorter en Van der Meer zijn het met Hoekstra eens. Natuurmonumenten ziet dat Drentse gepolder al helemaal niet zitten. "Dat hebben we nu twee jaar gedaan en het heeft geen duidelijkheid opgeleverd. Niet voor de boeren, maar ook niet voor ons." Hoekstra: "Bij een overleg zonder vooraf vastgelegde doelen gaan wij niet aanschuiven."

Alleen gebiedsmaatregelen volstrekt onvoldoende

De NMF-directeur is ervan overtuigd dat er harde en grote generieke maatregelen nodig zijn, want de kabinetsdoelen zijn voor het grootste deel niet haalbaar met de gebiedsgerichte aanpak die de provincie in haar hoofd heeft. "In zo'n generieke aanpak zul je mineralen en mestmanagement anders moeten regelen."

Hoekstra, Van der Meer en Gorter zijn overigens helemaal niet faliekant tegen de gebiedsgerichte aanpak die Jumelet wil, maar dat alleen werkt volgens hen niet. "De provincie moet de boeren niet voorhouden dat we er met technische innovaties op de landbouwbedrijven en beter stikstofmeten wel komen", zeggen ze.

Gorter: "Er is een landbouwtransitie nodig, met toekomstperspectief voor de boeren en ondersteuning van nieuwe verdienmodellen voor boeren." Daarbij is volgens hem een stevige regierol van de overheid nodig en moet de macht van de grote zuivelbedrijven en agro-giganten gebroken worden. Want die houden volgens Gorter de huidige manier van landbouw mede in stand, waarbij steeds minder boeren met steeds grotere bedrijven tegen steeds kleinere marges moeten leveren.

"Misschien moeten er juist weer meer boeren komen die extensiever landbouw bedrijven tegen een betere boterham", meent de bestuurder van Natuurmonumenten.

Is evenredigheid wel zo slim?

De provincie wil dat de industrie en het verkeer evenredig aan en gelijktijdig met de landbouw een bijdrage gaan leveren om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Los van het realisme dat de landbouw de grootste uitstoter is en dus het meest moet gaan doen, ziet Hoekstra in die 'evenredigheid' wel een gevaar als dat een landelijke trend gaat worden.

"Het ministerie heeft al uit laten rekenen dat je dan juist harder in moet grijpen in de grootte van de veestapel en dat kan vast niet de bedoeling van Jumelet en de provincie zijn", zegt Hoekstra.

Stevige grondpositie is goed idee