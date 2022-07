Lokduiven in 'vijfsterrenhotel' klaargestoomd om duivenoverlast Assen halt toe te roepen

Ze hebben er even op moeten wachten, maar vandaag mochten twaalf lokduiven in Assen na vier weken hokplicht eindelijk het luchtruim in. De lokduiven zitten op het dak van het gemeentehuis om de inmiddels veelbesproken stadsduiven vanuit de Asser binnenstad naar de duiventil te lokken. Aan die taak mogen ze nu beginnen, al voelde slechts één duif zich geroepen om na wat aarzeling uit te vliegen. De rest bleef nog even in de til.

'Goed verwend'

In die vier weken hokplicht heeft het de duiven aan niks ontbroken, vertelt duivenbeheerder Bart Broersma. "Ik heb ze geprobeerd te trainen met een fluitje en dat is goed gelukt", vindt hij. "Op een gegeven moment herkennen ze het geluid, zie je die kopjes op en neer gaan en vliegen ze de til in. Daar geef ik ze eten en drinken en met het warme weer heb ik zelfs een badje voor ze neergezet. Een vijfsterrenhotel op het dak van het stadhuis, zeg maar."

En dan nu mogen ze aan het werk. "De bedoeling is dat ze steeds verder de stad in vliegen, eigenlijk net zoals een kat zijn terretorium verkent: die gaat eerst een stukje de tuin in en daarna steeds verder. Dat is ook de bedoeling bij de duiven. En dat ze natuurlijk ook op een gegeven moment terugkomen met de stadsduiven", legt Broersma uit. De missie is geslaagd als de stadsduiven hun vaste plek in het centrum verlaten en de duiventil op het gemeentehuis, aan de rand van het centrum, als vast onderkomen kiezen.

Voerverbod

Om dit proces te versnellen gaat vanaf 15 juli het voerverbod in. "Er is een aantal mensen die de duiven voert. Met hen zijn we in gesprek geweest en we hebben ze gerustgesteld dat de duiven goed verzorgd gaan worden. Zij kunnen het voeren in de stad nu afbouwen. Doordat de stadsduiven dan geen eten meer krijgen, krijgen ze honger en hopen we dat ze meevliegen met de lokduiven."

Hiermee hoopt de gemeente een oplossing te bieden voor de duivenoverlast in de Asser binnenstad. Direct opgelost is de overlast niet, want het kan wel even duren voordat de stadsduiven doorhebben dat ze in de til op het gemeentehuis een nieuw onderkomen voor ze klaarstaat. Broersma ziet het idee desondanks positief in. "Ik hoop dat de stadduiven de til als hun thuis gaan zien, waar vers voer en water is. Daarnaast kunnen ze zich daar lekker nestelen en eitjes uitbroeden."

Jonge duifjes