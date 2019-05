Benefiet islamitische begraafplaats Zuidlaren geen succes

Het initiatief voor een islamitische begraafplaats komt van Hamed Amrino, voorzitter van stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland (BIBIN). Hij wil naast coffeeshop Illusion aan de Annerweg een begraafplaats voor 1.400 moslims realiseren. Om de grond in Zuidlaren aan te kunnen kopen, heeft hij naar eigen zeggen 400.000 euro nodig.Op een islamitische begraafplaats wordt het gezicht richting Mekka neergelegd. Verder is het belangrijk voor moslims dat het graf voor eeuwig is en dat het in de toekomst dus niet geruimd kan worden. Volgens Amrino zijn er maar weinig van dit soort begraafplaatsen en zou deze in Zuidlaren de grootste van West-Europa worden.Amrino zond dit weekend live een benefietuitzending uit op Facebook. Dit gebeurde vanaf het terrein in Zuidlaren. Hij hoopte op giften vanuit de hele wereld, maar de opbrengsten bleven achter bij de verwachtingen. Zaterdagavond stond de teller op iets minder dan 6.000 euro. Tijdens de uitzending werd een demonstratie gegeven van een rituele wassing en liet men het eerste gegraven graf zien.Het weekend diende ook als open dag voor dorpsgenoten en geïnteresseerde moslims, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt. Een enkeling kwam kijken. “De mensen die wel langs zijn gekomen, waren gelukkig heel positief en dat doet mij heel goed”, zegt Amrino. Wel moest hij nog een gerucht ontkrachten. “Er gaat een verhaal rond in Zuidlaren dat hier een moskee zou komen, met van die grote minaretten, maar ik kan jullie vertellen dat het allemaal niet zo is.”Op 1 oktober wordt duidelijk of genoeg geld is ingezameld om de grond in Zuidlaren aan te kunnen kopen. Amrino hoopt in 2020 al de eerste mensen in Zuidlaren te kunnen begraven.