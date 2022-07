Naast Ter Apel komt er ook aanmeldcentrum in Noordoostpolder

In Bant in de Noordoostpolder moet een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers komen. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. De gemeente moet nog wel officieel instemmen.

Het kabinet zocht al tijden naar een tweede locatie, omdat het centrum in Ter Apel de toestroom van asielzoekers niet meer aan kan. Van der Burg heeft al diverse gesprekken met gemeenten gevoerd, maar tot vandaag zonder resultaat. Ook vannacht hebben weer asielzoekers bij het centrum in Ter Apel buiten geslapen.

Het zal nog maanden duren

Asielzoekers in Nederland moeten zich laten registreren in een aanmeldcentrum. Daar worden hun persoonlijke gegevens opgenomen en na de aanmelding bepaalt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of zij tot de asielprocedure worden toegelaten.

De grond waarop het aanmeldcentrum moet komen, is aangekocht door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Van der Burg sprak van een belangrijke stap in het beter spreiden van de druk. Hij erkende wel dat het nog tijd kost voordat het aanmeldcentrum in Bant er daadwerkelijk is.

De gemeente Noordoostpolder moet de aanvraag van het COA in behandeling nemen. En als de gemeente positief reageert, kost het ook nog tijd om de opvangplekken te bouwen.

'Draagvlak niet oneindig'

Maar de gemeente lijkt er weinig voor te voelen. Iets verderop, in Luttelgeest, worden al zo'n duizend asielzoekers opgevangen. "In het verleden hebben wij altijd draagvlak gezocht en gekregen voor de huidige opvang. Die draagkracht is niet oneindig. Zeker niet voor een kleine gemeenschap als Luttelgeest", laat de gemeente weten.

Burgemeester De Groot snapt dat er iets moet gebeuren om Ter Apel te ontlasten. "Maar dit betekent niet dat al die opvanglast op één plek én permanent binnen een gemeente moet plaatsvinden."