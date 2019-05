RIVM verricht dioxinemetingen na nieuwe brand Attero

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gestart met metingen in het gebied rondom de brand bij afvalverwerker Attero in Wijster. De metingen moeten aantonen of schadelijke stoffen als dioxine bij de brand zijn vrijgekomen.

