Muzieklijst Harry's Blues zondag 26 mei 2019

De band rond de charismatische frontdame/zangeres Raymunda Vervaeck bestaat drie jaar en geniet meer en meer aanzien binnen het muziekcircuit. Met veel emotie en sensatie brengen zij muziek die je het ene moment opzweept en het andere moment ontroert. Raymunda speelde vroeger in ‘Bloezz’ dat uit de regio van Breda komt. Deze Raymunda is iemand met een behoorlijk hoog gehalte Janis Joplin in zich en laat zich ook begeleiden door haar zoon Martin Waliana -gitaar & zang, Stephan Bijl – gitaar, Robin Kraag – bas en Rob Willemsen – slagwerk. In december 2018 bracht de band in eigen beheer het album All of me uit. Ze spelen tot nu toe nog vooral in zuidwest Nederland maar komt vast snel verandering in.