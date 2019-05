Titel voor Annen na zege in derby

Annen heeft door een 2-0 zege in de derby tegen Gieten de titel in de 3e klasse B veroverd. Met deze overwinning keert Annen na twee seizoenen in de 3e klasse weer terug naar de 2de klasse.

De toeschouwers zagen op sportpark De Hofakkers een gespannen Annen. Het eerste kwartier was het dan ook Gieten dat om des keizers baard speelde. Dit leverde enkele kansen op voor de ploeg van Rolf Veneboer.De bevrijdende voorsprong was net zo rommelig als verrassend. De eerste goede aanval leek meteen raak, echter werd de inzet van Egbert Mulder van de lijn gered. De hoekschop die daarop volgde kreeg uiteindelijk via de benen van diezelfde Mulder de goede richting. Deze 1-0 voorsprong van Annen bleek ook de ruststand.Al vroeg in de tweede helft had Pim Veltink de spanning enigszins uit de ploeg kunnen halen door van dichtbij raak te schieten, maar zijn inzet miste kracht.Gieten beperkte zich meer en meer tot lange ballen richting Jarno Hoiting en Bas Alting, die af en toe op fysieke kracht gevaarlijk dichtbij de gelijkmaker waren.Dit doem scenario bleef Annen bespaard, want dat zou ze het kampioenschap gekost hebben. Concurrent Veendam 1894 stond namelijk ruim voor op bezoek bij LEO.Halverwege de tweede helft bracht trainer De Wal alsnog zijn topscoorder Dante Ploeg binnen de lijnen. Gebrand om zijn stempel te drukken op deze belangrijke pot was Ploeg meteen gevaarlijk. Dat hij vijf minuten voor tijd de beslissende 2-0 binnen kopte was geen toeval.Ondanks de ruime 2-5 zege van Veendam 1894 op LEO was de zege voor Annen voldoende om het kampioenschap veilig te stellen.