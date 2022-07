Tweede woonzorglocatie voor mensen met dementie opent in Coevorden

'Hier vandaan, hier blijven'

"Het Picardthuis is het zusje van het Drostenhuis, dat hier als eerste stond in Coevorden", legt Van 't Holt uit. "Daar ontstond een wachtlijst en zo is de behoefte ontstaan voor een tweede locatie." Volgens de manager ligt er ook een belang bij de gemeente Coevorden, aangezien dementie blijft toenemen.

Bovendien wil iedereen die hier vandaan komt, hier ook graag blijven", zegt Van 't Holt. " In de laatste fase van je leven wil je niet elders in het land geplaatst worden. Helemaal niet met dementie."

'Ken mij, Zie mij, Hoor mij, Laat mij'

Het Picardthuis is een kleinschalige setting met 22 woonstudio's. De bewoners komen aankomende maandag hun spullen brengen. Ze mogen daarmee hun eigen woonruimte inrichten, Volgens Van 't Holt helpt dit de bewoners 'zich meer thuis te laten voelen'.

De bewoners delen twee volledig ingerichte huiskamers, activiteitenkamers en een tuin. Elke dag zal er vers voor de bewoners worden gekookt. "Maar ze mogen zelf ook helpen met aardappels schillen of groente snijden als ze dat willen", vertelt Karin Pieper, de nieuwe locatiemanager van het Picardthuis.

"Onze visie is: Ken mij, zie mij, hoor mij en laat mij, licht de locatiemanager toe. "Daarmee bedoelen we dat de bewoner de regie heeft. In de reguliere zorg wordt die snel overgenomen van de bewoner. Hier niet. Wij kijken naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen."

Het team past zich aan aan de behoefte van de bewoners. "Hoe laat iemand opstaat of wil douchen? Wij gaan dat niet bepalen", legt Van 't Holt uit. "We willen een warm thuis creëren voor mensen met dementie."

Open Huis

De nieuwe woonzorglocatie is een 'open huis'. Dat wil zeggen dat de bewoners vrij zijn om naar binnen en naar buiten te lopen naar eigen behoefte. Daardoor is het niet geschikt voor alle vormen van dementie, volgens Van 't Holt. "Wij hebben geleerd dat het gaat om goede afspraken te maken met de bewoner, de verwanten en het team. Wat vinden we acceptabel? Want het risico blijft toch, ook thuis kunnen mensen vallen of de deur uitlopen."

'Je moeder gpssen'

Een open huis is steeds vaker mogelijk dankzij de nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van GPS systemen, zegt Henny Volman, voorzitter van Alzheimer Vereniging Drenthe. Met toestemming van de cliënt, de familie en mantelzorgers kan iemand een GPS-bandje om krijgen. Op die manier kan verzorgend personeel iemand terugvinden en in actie komen als het nodig is.