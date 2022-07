Assen krijgt overdekte kartbaan, padelcomplex en klimwand

De nieuwe plannen voor evenementenlocatie Expo Assen zijn bekend. In de grote hal naast het TT circuit komt onder andere een kartbaan, padelcomplex en klimwand. De verbouwing is waarschijnlijk aan het einde van dit jaar klaar.

Onder de naam 'Hit 'n Run Assen' wordt nieuw leven geblazen in de hal vlak naast de A28. "Dit is een enorme toevoeging aan dit gebied. In Noord-Nederland bestaat nog niet zoiets", vertelt een enthousiaste Willem Uitenhuis van Nozebra, de ontwikkelaar van het plan. Vastgoedbedrijf Lenferink Groep Zwolle is eigenaar van het pand en heeft hulp ingeschakeld van Uitenhuis.

Trampolines en VR

In totaal komen er zeven of acht verschillende concepten die gericht zijn op een dagje uit, waaronder een voor kinderen met trampolines en virtual reality activiteiten. Ook is er plek voor horecagelegenheden. De nadruk ligt daarmee niet langer op grote evenementen. "Corona heeft hier ook een rol in gespeeld. Door de coronacrisis gaan mensen op zoek naar individuele activiteiten in plaats van grote evenementen. Dat is niet de hoofdreden voor deze plannen, maar dit maakt het wel minder kwetsbaar voor de toekomst", aldus Uitenhuis.

Er is nog ruimte in de hal voor andere plannen. De ontwikkelaar is nog op zoek naar twee concepten voor Hit 'N Run Assen.

Voor de kerstvakantie

De verbouwing begint per 1 september. De bedoeling is dat de locatie nog voor de kerstvakantie geopend wordt, waarbij het padelcomplex eerder opent dan bijvoorbeeld de kartbaan.