Zuidwolde draagt 32e editie van menwedstrijd

Sinds 26 jaar wordt die verreden op Steenbergen, de buurtschap net tegen Zuidwolde aan.Het moet spectaculair zijn, technisch, afwisselend, maar ook veilig. Een parcours samenstellen doe je niet zomaar legt Jaap Krikken van de organisatie uit. "De parcoursbouwer geeft ons de tekeningen. Aan de hand daarvan boren wij de palen in de grond en zetten wij de hekken ertussen, of we kleden ze aan met mooi bloemwerk of met riet." Dagenlang zijn de vrijwilligers van menvereniging Zuidwolde bezig met bouwen, maar het resultaat mag er zijn. Zes onderdelen met verschillende hindernissen.Krikken legt uit dat het qua competitie redelijk saai is, simpelweg omdat het publiek niets van de tussenstand meekrijgt. Juryleden staan bij elk onderdeel en houden bij hoe snel een menner met zijn paarden door een onderdeel heen rijdt. Die tijden worden opgeschreven en aan het eind van het evenement bekend gemaakt. Volgens Krikken zou dat moderner kunnen. Als het elektronisch wordt bijgehouden, zou het publiek de tussenstand kunnen volgen.Toch is het volgens Krikken wel spectaculair. Als de menners hun dieren met grote snelheid en kracht door het parcours manoeuvreren voel je de spanning bij het publiek. "Nu is er ook een noordelijk kampioenschap aan verbonden. Daarom doen mensen er wel een tandje bij, om de beker van het kampioenschap binnen te halen", legt Krikken uit. "Plus dat het een ticket is voor Ermelo, voor de Hippiade."Komende week ruimen de vrijwilligers alle hindernissen weer op. Over een half jaar beginnen de voorbereidingen weer. Dan voor de 33e editie.