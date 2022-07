'VV Roden heeft de mooiste tribune van Drenthe'

Het voorbije voetbalseizoen mag er dan al lang en breed op zitten; voetbalvereniging Roden heeft toch nog een mooie prijs in de wacht gesleept. Volgens de volgers van Facebookpagina 'De Nederlandse Velden' heeft de club de mooiste tribune van Drenthe.

Wilco Polinder, amateurvoetbalkenner en oprichter van de Facebookpagina, reikte vanmiddag de prijs uit aan VV Roden. Van de 350 stemmers koos het overgrote deel de tribune van VV Roden als de mooiste. "En de stemmers hebben gelijk", vindt Polinder. "Deze tribune is een schitterend exemplaar, vooral omdat het historie uitstraalt. Hij is van hout, klein en daardoor des te unieker."

Tot de laatste snik

De tribune werd in 1936 gebouwd aan de andere kant van Roden, toen de voetbalvereniging nog aan de oude haven van Roden huisde. Bij de verhuizing van de vereniging in 1955 werd de tribune afgebroken en herbouwd aan de Norgerweg. "We denken er hier niet aan om hem af te breken", zegt voorzitter De Vries.

Een metalen tribune mag in onderhoud dan goedkoper zijn, De Vries peinst er niet over. "Kostenbesparing kan nooit een issue zijn. Ik weet zeker dat als ik zeg: we hebben geen geld om hem te onderhouden, dat er dan geld wordt ingebracht. Mocht gezegd worden dat de tribune moet worden afgebouwd, dan zal ik vechten tot de laatste snik om hem te behouden."

2900 clubs

Polinder hoort het betoog van De Vries aan en knikt ondertussen goedkeurend. De voetbalvereniging ontvangt van hem een metalen plaquette voor op de tribune en een fraai certificaat voor in de kantine. Van oude meuk wil hij niets weten. "Dat hoor ik mensen in mijn omgeving die niks met voetbal hebben zeggen. Mijn schoonvader bijvoorbeeld."

Voor de verkiezing van de mooiste tribune van Drenthe bezocht Polinder alle amateurclubs in onze provincie. Zijn doel is om alle clubs in Nederland te zien. "In totaal zijn dat er zo'n 2900. Ik heb nu 750 clubs gehad en iedere keer als ik een provincie 'compleet' heb, houd ik een verkiezing voor de mooiste tribune. Mijn volgende provincie wordt Groningen."

Kruidenbitter

De Vries is in ieder geval blij met de prijs. "Ik ben hartstikke trots, zeker als je hoort dat wij de uitverkiezing met een straatlengte voorsprong hebben gewonnen. Dat is toch heel bijzonder."