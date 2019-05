Drenthe Toen #36: De smaak van de Koloniën van Weldadigheid en historische Engelse locomotief is terug in Noordwolde

Gerrit Boxem vertelt over luchtpiloot Albert Albino, die neerstortte in Hoogeveen en 35 jaar lang vermist bleef. Ook nemen we een kijkje bij de oude Engelse locomotief die vroeger als tram door Drenthe, Overijssel en Friesland reed en nu weer terug is in Noordwolde.01.45 - Wat was de smaak in de keuken van de Koloniën van Weldadigheid? Je kunt het proeven in Hotel Restaurant Bitter en Zoet van Rik Dortmond en Loes Talens. Die laatste schreef samen met Mirjam Veenman een kookboek: Culinair Erfgoed Diner - 200 jaar Koloniën van Weldadigheid op je bord.17.58 - Directeur Hendrik Hachmer van het Veenkoloniaal Museum vertelt over het schippersverleden van de Drentse en Groningse veenkolonisten.23.31 - Old Neis met Aaldert Oosterhuis. Hoe bestreden Drenten in 1911 kippenluis en keldermot?27.45 - Uit het RONO-archief: Geesje Been en Hitjo D. Schut reisden in 1975 als toerist door de eigen provincie. We volgen de hele serie. In deze aflevering: Geesje geeft een routebeschrijving van 't Flintenhoes naar het hunebed in Borger.30.06 - Noordwolde gaat een van oorsprong Engelse tramlocomotief opknappen. Jacob Meijer van het Dorps Archief Noordwolde vertelt hoe deze historische tram in de Tweede Wereldoorlog naar Nederland kwam en hoe deze daarna onder andere in Drenthe nog werd gebruikt.37.09 - Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem vertelt het bijzondere verhaal van piloot Albert Albino. Maandag 29 november 1943 stortte hij neer bij Hoogeveen en bleef 35 jaar lang vermist.43.24 - In de jaren zeventig komen opeens de dorpshuizen op, aangevoerd door welzijnswerkers die vaak gekleed waren in spijkerpak en sokken met sandalen. Voormalig welzijnswerker Albert Haar neemt ons mee door een tentoonstelling in museum De Wemme in Zuidwolde.52.03: Uit het RONO-archief: In 1971 was voor het eerst een open dag op het naturistenterrein in Bunne.Loes Talens en Rik Dortmond - Eigenaren van Hotel Restaurant Bitter en Zoet in VeenhuizenHendrik Hachmer - Directeur Veenkoloniaal MuseumJacob Meijer - Voorzitter Dorps Archief NoordwoldeGerrit Boxem - LuchtvaartjournalistAlbert Haar - Voormalig welzijnswerkerSophie TimmerGenoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude)radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.