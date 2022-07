Stroomnet overvol, toch oplossing voor zonnepark Valthermond

Nieuwe zon- en windparken in Noord-Nederland staan momenteel in de wacht vanwege een gebrek aan aansluitcapaciteit. Het is wachten op uitbreiding van het netwerk, iets wat nog jaren kan duren. In de tussentijd dachten zonneparkbouwer Powerfield en netbeheerder Enexis samen na over een oplossing, zodat Powerfield toch een nieuwe zonneweide kan ontwikkelen bij Valthermond.

Het bedrijf dat zonneparken aanlegt wil graag aan de slag met de ontwikkeling van zonnepark De Dreef in Valthermond. De locatie wordt ruim elf hectare (zeven tot acht voetbalvelden) groot en moet 14 megawatt stroom per jaar opleveren. Een opbrengst die goed is voor 3800 huishoudens. Er is alleen een maar: vanwege het gebrek aan capaciteit kan het park niet op het stroomnet worden aangesloten.

Toch is de oplossing ogenschijnlijk simpel: er wordt een kabeltje gelegd naar een zonnepark dat al is aangelegd aan de Pottendijk bij Emmer-Compascuum (5 hectare, 4,8 megawatt per jaar, 1350 huishoudens). Via dit zonnepark kan de stroom alsnog worden geleverd aan het net.

Drie tot keer meer zonnepanelen

Volgens Enexis-directeur Han Slootweg bieden de piek- en dalmomenten wat betreft het weer de sleutel. "Een zonnepark levert vooral stroom op als het mooi weer is. Als dat wat minder is, levert een park ook minder stroom aan het net." Dan is er meer ruimte op het net beschikbaar.

In dat geval wordt de stroom vanuit Valthermond, opgeslagen in batterijen, via het gelegde lijntje naar Emmer-Compascuum aan het net toegevoegd. "Met deze oplossing kun je dus drie tot vier keer zoveel zonnepanelen toevoegen aan een al bestaande aansluiting."

Meppel

Powerfield wil ook bij Meppel een zonnepark bouwen. Voor deze locatie bestaat nog voldoende netcapaciteit: het bedrijf mag jaarlijks 36 MegaWatt kwijt aan het net. Slootweg: "Door ook hier een batterij te plaatsen heeft Powerfield slechts 25 MegaWatt nodig op piekmomenten." Tijdens dalmomenten wordt deze stroom alsnog geleverd. Op die manier blijft er ook ruimte voor andere initiatieven in Meppel.

Volgens Slootweg worden er met deze twee projecten van Powerfield een belangrijke stap gezet. Ze kunnen beschouwd worden als een primeur binnen Nederland. "Als het aan ons ligt, gaan we dit op veel meer plekken doen."

Vluchtstrook

Voor Enexis is dit niet het eerste project waarbij er gezocht wordt naar een (tijdelijk) antwoord op het gebrek aan capaciteit. Begin dit jaar stelde de netbeheerder samen met Tennet al een zogenoemde vluchtstrook in werking bij het hoogspanningsstation nabij Weerdinge.