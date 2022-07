Minister wil in gesprek met schoolkinderen Bovensmilde die in 1977 werden gegijzeld

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, wil in gesprek met de slachtoffers van de gijzeling in een basisschool in Bovensmilde in 1977. Volgens de minister zijn de kinderen en hun ouders, voor zover bekend, destijds niet benaderd door hulpverleners vanuit het ministerie. Voor de verwerking van wat ze is overkomen wijst hij nu naar Slachtofferhulp.

"Ik ben graag bereid om vanuit het Ministerie, als daaraan behoefte bestaat, met de slachtoffers van deze gijzeling in gesprek te gaan", antwoordt Weerwind op Kamervragen van VVD'er Ulysse Ellian. In 1977 gijzelde een groep Molukkers 105 leerlingen en 5 onderwijzers, gelijktijdig met de treinkaping bij De Punt. Kamerlid Ellian ging in gesprek met nabestaande Cor Udding en enkele andere kinderen van toen. De minister wil dat nu dus ook. "Een dergelijk gesprek zal behulpzaam zijn om een concreet beeld te vormen van de gevolgen die deze gebeurtenis voor deze slachtoffers heeft gehad en nog steeds heeft."

De slachtoffers kunnen dan onder andere vertellen hoe zij zich miskend voelen door het UWV. De uitkeringsinstantie zou niet erkennen dat de kinderen in hun volwassen leven nog last hebben van de gebeurtenissen van 45 jaar geleden. "Naar aanleiding daarvan kan ik bezien welke vervolgstappen ik daar mogelijk op kan zetten", schrijft de minister. Datzelfde geldt voor andere zaken waarover Ellian de minister bevroeg, zoals de status van het monument in het dorp en het gevoel van veiligheid nu.

Ingrijpend

"Een gijzeling van deze aard en omvang moet voor alle betrokkenen zeer ingrijpend zijn geweest", laat de minister weten. Wat er destijds precies aan hulpverlening is geweest, kan hij niet zeggen. Slachtofferhulp werd pas in 1984 opgericht. "Voor die tijd bestonden er wel enkele lokale bureaus die zich met slachtofferhulp bezighielden, maar daarover heb ik geen informatie tot mijn beschikking."

Weerwind vindt het belangrijk dat slachtoffers van misdrijven worden geholpen met het verwerken van wat ze is overkomen. "Ook als dit misdrijf langer geleden heeft plaatsgevonden. Ieder slachtoffer van een misdrijf kan bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor juridische, praktische en emotionele hulp", schrijft hij.