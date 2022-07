Dit gaat Meppel doen met 30 miljoen: nieuwe brug en weg naar centrum

De jackpot kwam vorige week binnen bij de gemeente Meppel. De gemeente kreeg 28,4 miljoen subsidie van het Rijk. Vandaag wordt duidelijk wat Meppel met dat bedrag gaat doen: een nieuwe weg en brug die de bereikbaarheid moet verbeteren, zodat Meppel klaar is voor een groei in aantal inwoners.

"Het is een heleboel geld", zegt een trotse wethouder Robin van Ulzen van Meppel lachend. "Een bepaalde loterij rept wel eens over een straatprijs, wel 28,4 miljoen euro subsidie voor nieuwe wegen is een aardige straatprijs." De wethouder is er trots op. Dankzij deze subsidie gaat Meppel er flink anders uitzien. Wie straks aan de noordkant met de auto het centrum binnenrijdt, doet dat over een compleet nieuwe weg.

Varkensslachterij

Want net buiten de stad bouw Meppel aan de Nieuwveense Landen, een grote uitbreidingswijk met plaats voor 2200 woningen. Tussen die wijk en het centrum ligt het gebied 'Noordpoort'. "Je ziet hier veel oude bedrijvigheid", omschrijft Van Ulzen. Noordpoort moet worden aangepakt zodat het gebied beter verbonden wordt aan het centrum. Daarvoor komt de nieuwe weg. "Dat wordt de nieuwe ontsluiting. Nu moet al het verkeer nog over de Steenwijkerstraatweg. Maar die loopt helemaal vast, vooral in de spits. Zodra hier de weg is aangelegd, wordt de Steenwijkerstraatweg veiliger voor de fiets en ken je dat niet terug", aldus de wethouder.

Die nieuwe weg en brug komen vlak bij de scheepswerven, waar vroeger een varkensslachterij stond. De nieuwe verbindingen zijn belangrijk volgens de wethouder. "Om nieuwe huizen te kunnen bouwen, moeten die huizen bereikbaar zijn. Daarvoor is de aanleg van die nieuwe weg noodzakelijk. Wij krijgen nu geld voor vanuit Den Haag, belangrijk is dat daarvoor huizen bij worden gebouwd."

Mega-operatie

De huizen moeten zowel in Nieuwveense Landen komen, als in Noordpoort zelf. "Dit levert wel extra woningbouw op. Voorheen stond Noordpoort niet op de agenda om snel aan te pakken, omdat het aan de euro's ontbrak. Noordpoort kan nu 900 woningen krijgen. Nieuwveense Landen staat voor 2200 woningen, en ook daarvoor gaan we onderzoeken of we dat verder kunnen verhogen."

Dit betekent echter geen goed nieuws op korte termijn. "Dat is het vervelende, dit gaat echt nog een aantal jaren duren", aldus de wethouder. "Dit wordt een mega-operatie. Noordpoort is braakliggend gebied. We moeten natuurlijk goed contact met de huidige bewoners hebben, contact hebben met de bouwers die hier willen bouwen. Dat kost natuurlijk tijd."

Tien jaar

Bij het verstrekken van de subsidie repte de Rijksoverheid over woningbouw binnen vijf jaar. Dat gaat in Noordpoort niet gebeuren. "Of die vijf jaar heel strak is, hangt ook af van Den Haag", zegt Van Ulzen. Hij wil niet alleen meer tijd, maar ook meer geld. Want bouwen in Noordpoort is lastig vanwege de vervuilde grond. Zonder extra subsidie is bouwen verlieslatend. "Het is een rauw en stoer gebied. Wij willen het omvormen naar stoer wonen, naar iets robuust. Maar als je hier gaat bouwen en ziet wat het oplevert, zie je dat het niet uit kan."