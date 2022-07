Burgemeester verbiedt protesteren bij Jumbo-distributiecentrum Beilen

Waarnemend burgemeester Cees Bijl van de gemeente Midden-Drenthe heeft een noodverordening ingesteld in de omgeving van het Jumbo-distributiecentrum in Beilen. Wie niet in het aangewezen gebied woont of werkt moet meteen vertrekken als een politieagent of boa daarom vraagt.

"Er hoeft maar weinig te gebeuren of het komt vast te staan op de A28, waarmee de veiligheid in het geding komt", geeft Bijl als argument voor de maatregel. Ook wil hij dat de voedselvoorziening gegarandeerd blijft. "Daarnaast is er onrust in Beilen, mensen maken zich toch wat zorgen over wat er gebeurt."

Wie de noodverordening overtreedt, begaat volgens de burgemeester een strafbaar feit. Dat kan bestraft worden met maximaal drie maanden cel of een boete van 4350 euro. "We hebben nu twee dagen van blokkades meegemaakt en op sociale media gaan oproepen rond om opnieuw blokkades op te werpen", zegt Bijl. "Ik vind dat niet wenselijk vanwege de verstoring van de doorstroming van het verkeer, de stagnatie van de voedselvoorziening en de openbare orde en veiligheid."

'Vrees voor ernstige verstoring openbare orde'

Volgens de gemeente heeft de dreiging rondom het distributiecentrum, inmiddels een dusdanig karakter gekregen dat er van ernstige vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde wordt gesproken. Met die 'ernstige verstoring' bedoelt de gemeente dat de vrees bestaat dat personen in conflict raken met de politie of op een andere manier de openbare orde verstoren. Daarmee wordt het organisaties zoals de politie onmogelijk gemaakt om hun werkzaamheden te verrichten.

In de noodverordening staat verder onder meer dat 'het verboden is om met (landbouw)voertuigen en/of werktuigen op een openbare plaats in het betreffende gebied te verblijven of de weg zo te gebruiken dat de doorstroming van het doorgaande verkeer en het verkeer naar en van het Jumbo-distributiecentrum en de omgeving aan de Domoweg/Kanaalweg gehinderd wordt'.

Protesten

Maandagochtend werd het distributiecentrum van de Jumbo in Beilen geblokkeerd. Tientallen trekkers verzamelden zich op en bij de rotonde voor het terrein. De poort werd onder andere geblokkeerd met betonnen balken. Gisteren vertrokken de actievoerders, maar gisteravond was er opnieuw kort een blokkade. Tientallen mensen verzamelden zich toen opnieuw voor het distributiecentrum.