Robert van der Lippe imiteert Mick Jagger, maar gaat vanavond niet naar concert

Later begon Van der Lippe zelf met muziek maken. Met een vriend begon hij op de lagere school een bandje: The Rockets. "En op een gegeven moment werd het wat serieuzer en moesten we meer oefenen. Toen werd het serieus." Hij bleek goed Mick Jagger te kunnen imiteren. Daardoor verwierf hij een plek in coverband Gimme Shelter, waar hij nu 28 jaar mee optreedt.

De rol van de Rolling Stones in het leven van Van der Lippe is onmiskenbaar. "Het heeft mij zoveel plezier gebracht. In de periode dat ik opgroeide was het mijn leven en het heeft mij gevormd." Dat hij zijn idolen dan niet zal zien optreden, nu ze misschien wel voor de laatste keer in Nederland het podium opgaan, dat kan toch bijna niet? "Het is ongelooflijk hoe goed ze nog zijn. Ze zijn bijna tachtig en moet je die gast (Mick Jagger, red.) zien springen. Daar teken ik voor."