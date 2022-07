Peize-Zuid stap dichterbij ondanks felle kritiek uit de buurt

Een nieuwe woonwijk in Peize-Zuid is een juridisch en financieel risico, waarbij de huidige omwonenden de dupe zullen zijn. Althans, dat vinden die inwoners zelf. Vanavond deelden meerdere inwoners hun zorgen tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De gemeente Noordenveld wil maximaal 150 woningen bouwen aan de zuidkant van Peize. Het gaat om het gebied tussen de Oostingslaan en de Achteromweg in het dorp. De plannen zorgden van meet af aan voor felle kritiek vanuit de buurt.

Over het betrekken van omwonenden bij de plannen waren alle insprekers het vanavond eens: dat is te weinig gebeurd. "De participatie van burgers is een mooi sprookje", sprak Karin Weening bijvoorbeeld. "Er zijn geen gesprekken gevoerd die hebben geleid tot consensus."