Geen titel vv Hoogeveen, wel belangrijke gelijkmaker Hendriks

De 2-2 van Saber Hendriks, zijn tweede van de middag, was wel een zeer belangrijke goal want het betekent dat Hoogeveen niet in de 1e ronde maar in de halve finale van de nacompetitie instroomt.De tegenstander in die halve finale is OJC Rosmalen (de nummer 16 van de 3e divisie). Hoogeveen speelt op donderdag 6 juni uit en zondag 10 juni is in Hoogeveen de return. De winnaar plaatst zich voor de finale (donderdag 13 en zondag 16 juni).Hoogeveen speelde, zoals wel vaker na de winterstop, stroperig bij Alcides. Het tempo was te laag en het heilige vuur ontbrak. De achterstand, vlak voor rust, was echter wel een complete verrassing. Jermain Wobbes, die zijn laatste wedstrijd speelde voor Alcides en naar Genemuiden gaat, scoorde fraai met een volley.Hoogeveen speelde een betere tweede helft, in de wetenschap dat Achilles 1894 bij rust met 1-0 voor stond tegen DEM. Saber Hendriks scoorde na een uur uit een scrimmage de 1-1, maar op dat moment stond het bij DEM - Achilles 1894 al 1-1. Toen kort na de 1-1 in Beverwijk het ook 2-1 werd was de titelstrijd beslist. Hoogeveen leek nog te verliezen door een goal van invaller Jaoad Akloud. Hendriks schoot kort voor tijd nog wel zijn tweede binnen. Echt blij was hij er niet mee, maar na afloop bleek die goal dus toch van grote waarde."Het is fijn dat we even rust hebben. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we niet kampioen zijn. Maar we kunnen het ons zelf verwijten. Nu moeten we weer fris worden richting de komende wedstrijden in de nacompetitie. Ik wil nog even de complimenten maken aan de spelers Achilles 1894, die ondanks hun uitzichtloze situatie hun uiterste best hebben gedaan. En bij deze de felicitaties aan DEM, die terecht kampioen is geworden", aldus Hoogeveen-trainer Nico Haak.