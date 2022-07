Actievoerders blokkeren wegen bij Hoogeveen en Zwartemeer in avonduren

Actievoerders hebben het verkeer in onze provincie vanavond stilgelegd bij Hoogeveen en Zwartemeer. Zowel op de A37 bij Hoogeveen als eronder, op de Meester Cramerweg, blokkeerden auto's en trekkers de weg.

Op de A37 bij Zwartemeer, van en naar de Duitse grens, blokkeerden actievoerders vanaf 21.00 uur beide rijrichtingen. De veroorzakers daarvan voegden zich later bij wegblokkade bij Hoogeveen.

Volgens een ooggetuige was de sfeer bij de wegblokkade onder de A37 bij Hoogeveen rustig en schuilden actievoerders onder het viaduct vanwege de regen, terwijl geprobeerd werd om balen stro in brand te zetten. Ter plekke maakten protesterende mensen duidelijk dat de wegblokkade onderdeel is van het protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ook waren er diverse automobilisten aanwezig die prominent de Nederlandse vlag op hun auto droegen.