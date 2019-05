SV HODO is na titel terug op niveau

HODO degradeerde vorig jaar voor het eerst sinds 1977 naar de 4e klasse nadat de ploeg geen enkele zege behaalde. Dat was een wake-up call voor de ploeg uit Hollandscheveld. De trainer kreeg een aantal versterkingen en deed met zijn team vanaf het begin van het seizoen mee voor de titel.In de afsluitende wedstrijd was een gelijkspel of een overwinning genoeg voor het kampioenschap. Het werd een 0-6 zege bij DVC 59 uit Nieuw Dordrecht. Ondanks dat de eerste helft nog wat stroef verliep, gooiden de bezoekers in de tweede helft alle ketenen af. Daarmee was de titel al vroegtijdig een feit."Het was een zwaar seizoen en zijn niet zomaar kampioen geworden. We hadden een goede selectie, maar dan moet je het alsnog voor elkaar krijgen. Dat is gelukkig gelukt," stelt een trotse Blom. "Het is niet de eerste keer dat ik kampioen ben geworden, maar dit is wel heel erg gaaf. Dat hoort bij deze club. Dat is HODO."Voor volgend seizoen staat de derde klasse weer op het programma. Daarin hoopt HODO de goede vorm voort te zetten. "Dit is waar HODO hoort. We hebben geen ploeg die het daarin zomaar even gaat klaren, maar we kunnen in ieder geval meer laten zien dan in het seizoen dat HODO degradeerde."