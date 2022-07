Wat vind jij: Scholen moeten stoppen de indruk te wekken dat de vrijwillige ouderbijdrage verplicht is

De meeste scholen overtreden de wet door te verhullen dat de ouderbijdrage vrijwillig is, dat constateert de Onderwijsinspectie uit onderzoek onder 160 middelbare scholen. Dat meldt de Volkskrant. Een meerderheid van die scholen communiceert niet duidelijk dat de financiële bijdrage die ouders geven, vrijwillig is. Dat geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor excursies of extra vakken.

De definitieve uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar gepubliceerd, maar de inspectie vindt de voorlopige resultaten zo zorgelijk, dat het deze week al een brief heeft gestuurd naar alle middelbare schoolbesturen. In de brief worden de besturen gevraagd om nog eens kritisch te kijken naar de communicatie over de vrijwillige kosten. De inspectie hoopt op deze manier dat de scholen hun gidsen voor volgend schooljaar wel op orde hebben.