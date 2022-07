Oranjedorp bezorgd over branden bij afvalverwerkingsbedrijven

Afgelopen jaren zijn er meerdere branden geweest bij afvalverwerkingsbedrijven rondom Oranjedorp. Vorige maand stond er nog een afvalbult in de brand bij HDF Recycling. De dorpsbewoners uit Oranjedorp zijn bezorgd over de stoffen die vrij komen bij de branden en vragen zich af of de bedrijven voldoen aan de voorwaarden waar ze een vergunning voor hebben. Op initiatief van gemeente Emmen wordt er op korte termijn een afspraak gepland om het dorpsbestuur te informeren.

"Wij zijn echt niet tegen de bedrijven op het terrein, we snappen hoe belangrijk werkgelegenheid is", zegt bestuurslid Lex Stax van Erkend Overleg Partner (EOP) Oranjedorp. "Maar we willen weten of er genoeg controle is. Misschien kunnen we helpen als dorp? Want dagelijks lopen er mensen langs en zij kunnen ook zaken doorgeven die opvallen."

'Moeten omwonenden zich zorgen maken'

Naar aanleiding van de brand op 22 juni bij HDF Recycling stelde raadslid Karien Velzing van Wakker Emmen soortgelijke vragen aan het college. 'Moeten omwonenden zich zorgen maken om hun gezondheid?' en 'Hoe veilig zijn dit soort bedrijven en hoe verlopen de controles?'

Volgens Wethouder Otter krijgen alle afvalverwerkingsbedrijven in Emmen de nodige aandacht van toezicht, handhaving en de RUD. "Het bedrijf van 22 juni staat inmiddels onder provinciaal toezicht en wordt maandelijks gecontroleerd door de RUD. Als er gebreken worden geconstateerd dan wordt er nog frequenter gecontroleerd", aldus Otter.

Volgens de wethouder had de laatste brand niets te maken met het feit dat het bedrijf niet aan de voorwaarden van de vergunning zou voldoen. "Dat was allemaal in orde", zegt Otter. Wat de oorzaak wel was, is tot op heden nog onduidelijk. Daarnaast vertelde de wethouder dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. "Dat is diezelfde avond door twee metingen bevestigd."

Zelf horen

Het dorpsbestuur van Oranjedorp wil graag zelf van de gemeente horen wat de stand van zaken is naar aanleiding van de brand op 22 juni. "Voor mensen die vorige maand echt in de rook zaten was het verschrikkelijk", vertelt Stax. "Ik stond zelf ook even in de rook en dat was echt niet te harden".

Stax geeft aan dat zij als dorpsbestuur niet kunnen beoordelen of de afvalverwerkingsbedrijven wel of niet aan alle eisen van een vergunning voldoen. Daarom willen ze graag meer informatie van de gemeente.

Oppervlaktewater

Zo vragen dorpsbewoners zich af of er wel genoeg bluswatervoorzieningen zijn. Volgens Stax hebben meerdere dorpsbewoners gezien dat de brandweer lang geen waterpunt kon vinden om mee te blussen afgelopen maand.

"Volgens mij hebben ze uiteindelijk water uit het kanaal gehaald. Maar er moet toch een brand watervoorziening in de buurt zijn?", geeft Stax aan. "En vervolgens vragen wij ons af allemaal wat er met al dat water is gebeurd? Want je wilt niet dat het in oppervlaktewater terecht komt."

Verwerking in de buitenlucht

Een ander belangrijk punt op de vragenlijst van het dorpsbestuur gaat over afvalverwerking in de buitenlucht. "Daar maken wij ons als dorp ook druk om, want materialen worden buiten verpulverd en uit elkaar getrokken", legt Stax uit. " Tijdens werkzaamheden dwarrelen fijn stof, vezels of afvalstukjes neer buiten het terrein en bij bewoners. Dan weten we niet wat we ervan moeten vinden, dus we zijn oprecht bezorgd."