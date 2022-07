150 miljoen voor palliatieve zorg: 'Dit is een stap voorwaarts'

Het Rijk trekt 150 miljoen euro uit om de bekendheid van palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis te vergroten. Ook moeten de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg verbeterd worden.

Longarts Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen zet zich al langere tijd in voor betere palliatieve zorg. "Het is fantastisch nieuws, want er ontstaat eindelijk ruimte om belangrijke dingen uit te voeren, namelijk de zorg voor mensen die niet meer beter worden. Dat kan echt een stuk beter."

Bij palliatieve zorg gaat het erom de kwaliteit van het leven beter te maken in de laatste fase van iemands leven. "Het gaat dan niet alleen om het verlichten van lichamelijk lijden. maar zeker ook om de psychische en sociale problematiek, zoals mantelzorg. 150 miljoen is voor de palliatieve zorg een groot bedrag, want er is nooit heel veel geld naar toe gegaan. Dit is een stap voorwaarts", aldus De Hosson.

Bewustwording

Bewustwording is volgens De Hosson erg belangrijk. "Om tijdig over je levenseinde te denken en te spreken met elkaar, wat vind ik belangrijk en wat vind ik niet belangrijk. Daar is nog een achterstand. Onze maatschappij legt de focus heel erg op behandelingen."

Training zorgverleners