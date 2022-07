Prijzen van woningen in Drenthe stijgen verder

De prijzen van woningen in de regio Zuidwest-Drenthe zijn de afgelopen drie maanden met ruim 15 procent gestegen. Alleen in de Veluwe en Noord-Limburg stegen de prijzen harder vergeleken met een jaar geleden.

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning in Nederland steeg in het tweede kwartaal (april, mei en juni) van dit jaar naar 448.000 euro. Dit is een stijging met 3,5 procent vergeleken met het eerste kwartaal (januari, februari en maart). Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een stijging van 10,5 procent.

Dat blijkt uit cijfers van de NVM. "Er komt wat meer lucht in de nog steeds krappe woningmarkt. Dat is goed om te zien", constateert NVM-voorzitter Onno Hoes.

De laatste drie maanden zijn er iets minder huizen verkocht dan een jaar eerder. Het gaat om een daling van 1 procent. In Zuidoost-Drenthe is die daling groter, daar gaat het om een daling van 7 procent. In Zuidwest-Drenthe is er echter geen sprake van een daling. Daar zijn de afgelopen drie maanden bijna 9 procent meer woningen verkocht, vergeleken met dezelfde periode in 2021.