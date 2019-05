LTO Noord eist actie tegen branden Attero

"Het is nu een keer klaar. De frequentie van de branden is compleet onacceptabel." Jan Bloemerts van LTO Noord is duidelijk als hij het heeft over de vele branden die de afgelopen maanden in Wijster plaatsvonden. "Het geeft veel overlast en zorgt voor irritaties bij onze leden."Agrariërs in de buurt van de branden maken zich zorgen over het vrijkomen van schadelijke stoffen als dioxine. Zij worden door de Veiligheidsregio Drenthe bij afvalbranden opgeroepen hun dieren binnen te houden en geen gewassen te oogsten tot onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is afgerond.Bloemerts benadrukt dat LTO-Noord geen oplossing voorhanden heeft voor de branden, maar wil wel dat er maatregelen genomen worden. Boeren zijn nu volgens Bloemerts te vaak de dupe. "Je bent met de productie van voedsel bezig en wilt gewoon dat je producten veilig zijn. Die branden hebben gewoon consequenties voor het achterland. We eisen nu van Attero en de overheden dat er eindelijk wat gebeurt."De brand bij Attero van afgelopen weekend was de vijfde dit jaar bij de afvalverwerker. Met de verwoestende brand bij slachtafvalbedrijf Noblesse staat de teller op zes afvalbranden in Wijster binnen vijf maanden.Ook nu doet het RIVM onderzoek naar dioxine van Wijster tot aan Westerbork en moeten boeren hun vee uit voorzorg binnen houden.Lees ook: 'Attero moet verantwoordelijkheid pakken en monitoring uitvoeren' Lees ook: Zeker 13 Drentse afvalbranden in vijf jaar tijd Lees ook: Attero neemt maatregelen om afvalbranden te voorkomen Lees ook: 'Attero moet schade pluimveehouders vergoeden'