Honderd Oekraïense vluchtelingen in Assen hebben geen taalles

Voor zo'n honderd Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Assen zijn de taallessen niet geregeld. Het gaat om lessen voor volwassen die graag Nederlands of Engels willen leren. Voor jongeren onder de achttien jaar is er geen probleem, want die kunnen naar school. Voor volwassenen ligt het anders.

De Oekraïense vluchtelingen willen graag aan het werk en dat is lastig als je de taal niet spreekt, vertelt Harm Bootsman. Bootsman helpt Oekraïense vluchtelingen in Nederland. "Het probleem in Assen is dat er nog niks geregeld is. Nu krijgen een aantal vluchtelingen particuliere lessen via hun werkgevers. Maar niet iedereen werkt. Dus voor mensen die niet aan het werk zijn, is er niks. Zij willen wel graag de taal leren, om zo aan het werk te kunnen. Of dat nu Engels of Nederlands is. Dat maakt niet uit."