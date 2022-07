Slachtoffer gijzeling basisschool Bovensmilde: 'Meesten hebben geen enkele nazorg gehad'

Volgens Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, kunnen slachtoffers van de gijzeling van de basisschool in Bovensmilde in 1977 terecht bij Slachtofferhulp. Cor Udding, een van de gegijzelde kinderen, is daar niet te spreken over.

"Dit is honderden keren aangegeven, bij maatschappelijk werkers, psychologen enzovoort. Niemand wist wat ze met ons aan moesten", stelt Udding. De ervaringen zijn slecht. "Bij elk bezoek een andere hulpverlener en steeds van vooraf aan het verhaal moeten vertellen. Met name hoe de gijzeling verliep. We voelen ons leerobjecten."

Cor Udding strijdt al jaren voor erkenning van de leed van de kinderen. Hij nodigde Tweede Kamerleden uit om te luisteren naar het verhaal van de kinderen die gegijzeld werden door een groep Molukkers in 1977. Naar aanleiding van dat bezoek kwam VVD-Kamerlid Ulysse Ellian in actie en vroeg aan de minister om alsnog hulp te verlenen aan de kinderen.

Geen hulp

De minister geeft nu aan dat Slachtofferhulp de instantie is waar mensen met een trauma terecht kunnen. Ook geeft de minister aan dat voor zover bekend is de slachtoffers destijds niet de noodzakelijke hulp kregen. Udding vindt dit alleszeggend. "Slachtofferhulp bestond nog niet. En de overgrote meerderheid heeft geen enkele nazorg gehad", stelt hij.

Dit leidde volgens Udding tot recalcitrant- en spijbelgedrag in de belangrijkste opleidingsjaren. "Oftewel, qua opleiding is niet bereikt wat er zonder gijzeling was geweest. Dus de immateriële schade staat niet in verhouding tot de 1000 gulden", doelt hij op de schadevergoeding voor immateriële schade die destijds werd aangeboden, waar de minister naar verwijst.

Udding wordt in zijn opvatting gesterkt door de woorden van premier Rutte tijdens een coronapersconferentie. Rutte gaf aan dat een week schoolsluiting 'onherroepelijk leidt tot leervertragingen'. Volgens Udding kwamen zijn klasgenoten en hij veel langer thuis te zitten destijds.

Regelingen

De algemene regelingen waar de minister naar wijst als het aankomt op arbeidsongeschiktheid, bieden volgens Udding geen soelaas voor mensen die gegijzeld zijn geweest in Bovensmilde. Zo wijst de minister naar de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Die wet is erop gericht om inkomsten door ziekte gedeeltelijk op te vangen. Daarbij wordt beoordeeld wat iemand nog kan en op basis daarvan wordt een arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld. "Men weet helemaal niet in hoeverre wij last hadden en hebben. Dit is nog steeds een nieuw iets in Nederland: binnenlands terreur. Hoe moet er dan een percentage aan vast gemaakt worden?", vraagt Udding zich af.