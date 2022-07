Sluyter Logistics bouwt nieuw op bedrijvenpark Assen-Zuid

Sluyter Logistics gaat nieuw bouwen op het bedrijventerrein Assen-Zuid. Het transportbedrijf, dat nu twee vestigingen in Assen heeft, verdubbelt op de nieuwe locatie qua omvang. Sluyter beschikt straks op Assen-Zuid over een perceel van vijf hectare en zet er 17.000 vierkante meter bedrijfshallen neer.

Volgens vestigingsdirecteur Sjouke Vogelzang van Sluyter Logistics is uitbreiding noodzakelijk. Hij kijkt uit naar de nieuwbouw. "We hebben behoefte aan meer ruimte voor opslag, overslag en warehousing. Op deze manier kunnen we verder groeien en onze bedrijfsprocessen optimaliseren."

'Goede uitvalsbasis langs A28'

Sluyter Logistics werd ruim 95 jaar geleden opgericht in Rotterdam. Het bedrijf heeft vestigingen door heel Nederland, en zit in Assen verspreid over twee locaties op het stadsbedrijvenpark bij Marsdijk: aan de dr. A.F. Philipsweg en aan de Blokmakerstraat. Met de verhuizing naar Assen-Zuid concentreert het transportbedrijf alles op één bedrijfslocatie en zit Sluyter pal aan de A28.

"Een goede uitvalsbasis voor al onze bedrijfsactiviteiten", zo zegt Vogelzang. "We hoeven dan veel minder verkeersbewegingen door de stad te maken. Maar het belangrijkste is dat we met de nieuwbouw voldoende op- en overslagcapaciteit hebben, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe klanten."