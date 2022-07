Rechtstreeks kopen bij de boer wint aan populariteit

Wie van Assen richting Grolloo rijdt ziet meerdere boerderijwinkels langs de weg. Bij de melktap in Grolloo is het deze ochtend rustig. Het regent, maar wie wil kan in het standje geld in de automaat gooien en met een fles verse melk zijn of haar weg vervolgen. Ondanks dat het vandaag rustig is, merkt de eigenaar van de melktap wel een toename in het aantal liters melk dat wordt afgenomen. "Ik vul de tap met meer liters dan normaal en als het tussendoor leeg is, komt er nog wat extra bij in", vertelt melkveehouder Alie Jobing. "Dat is geen probleem, want er zit melk genoeg in de grote tank en de koeien worden de hele dag gemolken. Daar hebben we hier geen tekort aan."