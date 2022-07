Twee jaar cel voor oplichting oudere mensen Noord-Nederland door helpdeskfraude

Een 20-jarige man uit Groningen is voor het oplichten van zeventien ouderen uit Noord-Nederland een celstraf van twee jaar opgelegd, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De man maakte zich medeschuldig aan 'helpdeskfraude', waarbij mensen werden gebeld en overgehaald hun bankgegevens af te geven. Daarna werden er duizenden euro's van de rekeningen gepind. De zaak kwam aan het licht doordat de Groninger in oktober in Assen bij de deur van een 83-jarige man werd opgepakt.

De mantelzorger rook onraad en had al de politie gebeld. In de periode van eind mei tot half oktober hadden de oplichters ruim 75.000 euro buit gemaakt van ouderen in Friesland, Groningen en Drenthe. Deze ouderen waren gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van hun bank. Deze 'medewerker' vertelde dat iemand bezig was met het leeghalen van de rekening. Dit kon worden voorkomen door het bankpasje en pincode af te geven aan een persoon die later aan de deur zou verschijnen.

Geplakt

De persoon aan de deur knipte het pasje door en verdween. Het pasje werd later weer aan elkaar geplakt om daarmee te pinnen. De man uit Groningen zei eerder op zitting dat hij samenwerkte met twee anderen, die hij niet wilde verraden. Zijn rol was met name het pinnen van het geld. De rechter vindt het vooral kwalijk dat de oplichters het hadden gemunt op kwetsbare en afhankelijke ouderen.

De 20-jarige Groninger is vaker veroordeeld voor vergelijkbare strafbare feiten. Zijn straf valt lager uit dan de geëiste dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Dit heeft te maken met de vrijspraak van enkele strafbare feiten die hem ook ten laste waren gelegd.

Jong en kneedbaar

De rechter rekende de man zwaar aan dat hij nog in de proeftijd liep van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf. Die wordt nu niet op hem verhaald, omdat het belangrijker is dat de man zo snel mogelijk wordt begeleid en behandeld. "Hij is nog jong en nog vatbaar voor interventies (ingrijpen)", zei de rechter. De Groninger moet onder meer een vaardigheidstraining voor licht verstandelijk beperkten volgen en onder begeleiding wonen zodra hij weer op vrije voeten komt.