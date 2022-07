Ken je die mop over de liften op station Hoogeveen die het vanaf vandaag weer doen?

Daar sta je dan als verslaggever. Helemaal klaar om het heugelijke moment te filmen dat een lift die maanden uit de roulatie was en voor veel gedoe zorgde, eindelijk weer op en neer gaat. Naar beneden gaat nog goed. Maar zodra de lift naar boven komt klinkt er een harde bonk. De lift staat stil. Niet omdat 'ie boven is, nee halverwege besluit de techniek er de brui aan te geven.

Het klinkt als het begin van een flauw verhaal, maar niets is minder waar vandaag op het station in Hoogeveen. Uiteindelijk zit een vrouw vijftig minuten lang vast. Daarover straks meer.

Facelift

Mensen die vaak gebruik maken van de lift op het station in Hoogeveen zullen vandaag met een dikke markeerstift omcirkeld hebben in de reisplanner. Want na maanden van groot onderhoud is het voor hen weer mogelijk om de lift te pakken en zo op perron twee te komen. Het vernieuwen van de hijstoestellen op het station is onderdeel van een grotere facelift.

Toegankelijkheid staat volgens ProRail hoog op het prioriteitenlijstje van de spoorbeheerder. En dus is het bezig met een grootscheepse toegankelijkheidsoperatie op alle vierhonderd stations in Nederland. "We hebben hier de perrons op gelijke hoogte met de trein gebracht, zodat je zonder drempels de trein in kan", legt ProRail-woordvoerder Aldert Baas uit.

"Ook zijn de liften vernieuwd en hebben we in de stationshal een soort hellingbaan gemaakt zodat je niet meer een trapje op hoeft", wijst hij richting de overdekte stationshal. De werkzaamheden voor het groot onderhoud begonnen in mei. Na zestien dagen hard werken ziet alles er weer spic en span uit. Maar de liften waren nog niet klaar.

Gedoe

En dat zorgde voor onrust onder minder valide mensen die afhankelijk zijn van de lift. Hen werd verteld dat ze tot eind juli in ieder geval niet op perron twee konden komen. Ter compensatie bood ProRail een taxi aan die ze naar een volgend station zou brengen. Ook de politiek in Hoogeveen roerde zich, want kon dat nou echt niet praktischer?

"Nee", zegt ProRail-bouwmanager Rick Valk vandaag resoluut. Ten eerste benadrukt hij dat het vernieuwen van een lift veel tijd kost. "Er is hier praktisch gezien niet veel ruimte om een andere oplossing te verzinnen. Dus hebben we de inschatting gemaakt en gezegd dat we eind juli klaar zouden zijn. We zijn er vol voor gegaan en nu is het begin juli en is het klaar", aldus Valk.

ProRail-woordvoerder Aldert Baas voegt daaraan toe dat liften complexe apparaten zijn die veilig moeten zijn en ontzettend betrouwbaar. "Wereldwijd is er een tekort aan technisch materieel en ook is er overal personeelsgebrek. Ook wij hebben daar mee te maken. Daarom kan het soms ook langer duren om een lift in gebruik te nemen."