Voormalige Esdalschool wordt opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Emmen gaat 170 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen realiseren in de voormalige locatie van het Esdal College aan de Angelsloërdijk in Emmen. Vanaf oktober kunnen de eersten er terecht.

Onlangs heeft het kabinet de 25 veiligheidsregio's in Nederland de opdracht gegeven om het aantal opvangplekken te verhogen en rekening te houden met de opvang van vluchtelingen tot in ieder geval 1 maart 2023.

Emmen moet per 1 oktober 490 noodopvangplekken bieden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Naast het voormalige Fletcher Hotel komt er nu dus een extra opvanglocatie aan de Angelsloërdijk. Er is op deze plek voldoende ruimte voor de benodigde extra opvangplekken. De kosten voor de aanpassingen van het gebouw worden vergoed door de Rijksoverheid.

Volgens wethouder Raymond Wanders is de situatie in Oekraïne nog steeds schrijnend. Nog steeds ontvluchten mensen het land en laten alles achter om zichzelf en meestal ook hun gezin in veiligheid te brengen. Op deze locatie is voor in ieder geval één jaar ruimte voor hen, zodat tussentijds verhuizen niet nodig is en de kinderen zo veel mogelijk op dezelfde school onderwijs krijgen."