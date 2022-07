Landskampioen TC Suthwalda wil play-offs organiseren

TENNIS - Regerend landskampioen tennis bij de mannen TC Suthwalda uit Zuidwolde wil komend jaar de titel op eigen terrein verdedigen. De club wil de play-offs organiseren in Zuidwolde. Gemeente De Wolden ziet dat ook wel zitten en is voornemens 15.000 euro te betalen.

"Het streven is om een hele mooie happening ervan te maken", zegt voorzitter Anneke Sleijster. Allereerst is het daarvoor zaak dat de succesploeg bij elkaar blijft, zodat de club ook daadwerkelijk op eigen terrein kan strijden om de derde titel op rij. Zeker is dat nog niet.

"Wij zijn op zoek naar sponsoren. Het is een moeilijke tijd voor bedrijven, eerst was er corona en we hadden een bedrijf als sponsor dat veel zaken doet in Oekraïne en Rusland", legt Sleijster uit. Ze is positief. "Wij betalen niet de hoofdprijs, dat weten de spelers ook. Maar het is een vriendengroep geworden. Ons uitgangspunt is om jong talent en noorderlingen een kans te geven."

In het team spelen Boy Westerhof (Assen), Jarno Jans (Roden) en Sleijster hoopt dat ook dat de 20-jarige Groninger Niels Visker weer aanhaakt. Hij raakte in de laatste wedstrijd van de play-offs geblesseerd aan zijn schouder. En dan moet er in de reguliere competitie gepresteerd worden om het in eigen huis af te maken. "Dit team heft heel goed gepresteerd, zo goed hadden wij het vooraf niet verwacht. Het was ook spannend en veel wedstrijden werden nipt gewonnen. Een garantie is er dus niet."

Supporters

De landskampioen is niet verplicht de play-offs te organiseren. "Maar ik denk dat de meeste clubs het geweldig vinden om dat te doen als kampioen. Bij de play-offs in Beneden Leeuwen afgelopen jaar waren supporters van ons, die werden enthousiast en zeiden dat ze het wilden oppakken", vertelt Sleijster. "Er zit veel werk in, je moet tribunes bouwen en genoeg ruimtes hebben voor de scheidsrechters. Er moeten dus extra kleedkamers bij en er moet parkeerruimte zijn. Het is een hele opgave."

Met de sloop van de Wessels Boer-sporthal pal naast de tennisvelden, is het complex momenteel minder goed toegankelijk. Daarnaast betekent sloop minder beschikbare kleedkamers. "Maar we zijn een dorp, we hebben goed contact met andere sportclubs. Naast ons zit de korfbal, misschien kunnen die iets voor ons betekenen."

De komende elf maanden kan worden gewerkt aan de plannen. De gemeente De Wolden ziet het in ieder geval wel zitten, getuige de bijdrage van 15.000 euro. Suthwalda heeft het draaiboek van Lewabo opgevraagd, de club uit het Gelderse Beneden Leeuwen die de play-offs vorig jaar organiseerde. Die club laat weten dat 'je het zo groot en duur kan maken als je maar wil'. "15.000 euro is het bedrag waar wij vorig jaar zo'n beetje alles mee moesten doen. Maar het hangt er vanaf wat je wilt, wat voor soort tribunes je moet plaatsen", laat de vorige organisator van de vorige play-offs weten.

Nieuwe padelbanen