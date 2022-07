Vaart in Assen wil met BIZ-belasting binnenstadsbudget opkrikken

Binnenstadsvereniging Vaart in Assen (ViA) wil het binnenstadsbudget voor evenementen en activiteiten in het centrum flink opkrikken. Daarom wil ze volgend jaar voor de binnenstad de BIZ invoeren, de Bedrijven Investeringszone.

"Het gaat om structurele financiering, om een goede financiële basis te hebben voor onze binnenstad voor langere tijd", aldus binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan. Hij streeft naar minimaal 150.000 euro erbij. "Zonder BIZ hebben we straks misschien mooie feestverlichting en een handvol evenementen, maar meer niet. Geen vol activiteitenprogramma, geen stevige marketing en geen goede aankleding van de stad."

Volgens Vosjan gaat het om 750 ondernemers en vastgoedeigenaren, die zouden moeten meebetalen aan de BIZ in het centrum. "Dat komt neer op minstens 200 euro gemiddeld per deelnemer, waarbij de minder draagkrachtige winkelier wat minder betaalt natuurlijk dan de grote ondernemer."

Te weinig geld voor ambitie

Een hoger budget is volgens Vosjan hard nodig in de Asser binnenstad. De gemeente kort ViA vanaf volgend jaar 100.000 euro op de vaste jaarlijkse bijdrage, waardoor het budget naar 220.000 euro zakt. "Te weinig om onze ambities overeind te houden en verder te bouwen aan een succesvolle binnenstad", aldus Vosjan.

Hij vindt dat de binnenstad 'meer in staat moet zijn de eigen broek op te houden', en niet langer afhankelijk moet zijn van incidentele bijdrages van gemeente en provincie. "Een BIZ is hiervoor een geijkt middel en wordt al in talloze plaatsen toegepast. Met een BIZ zijn we onafhankelijker en voor langere tijd beter in staat onze zaken als collectief op te pakken."

'Assen is verwend'

Volgens Vosjan moet je je hand niet bij anderen ophouden als binnenstad, als je zelf ook niet de portemonnee trekt. En wat dat betreft is Assen 'wat verwend geweest', vindt hij.

Op dit moment betalen alle Asser ondernemers al via een ozb-heffing jaarlijks mee aan het Ondernemersfonds Assen (OFA). Dat had afgelopen jaar bijna 4,5 ton te besteden voor allerlei projecten, activiteiten en evenementen, verspreid over de hele gemeente, maar ook vooral in het centrum. Daarvan hoest de binnenstad 65.000 euro op. En dat is volgens Vosjan 'best weinig'.

Onder landelijk gemiddelde