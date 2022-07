Eis: Cel- en werkstraf voor flinke partij harddrugs in woning Zwartemeer

Voor het op voorraad hebben van een flinke partij harddrugs eiste de officier van justitie tegen een 41-jarige man uit Zwartemeer een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

De agenten doorzochten op 19 september 2018 de woning van de man. Ze waren anoniem getipt over een drugsvoorraad. De politie vond in allerlei potjes, weckflessen, drinkflesjes en in jerrycans achter een jacuzzi zo'n honderd xtc-pillen, 65 liter GBL (een grondstof voor GHB) en 50 gram speed.

Geen rommel

De man was zelf zwaar verslaafd aan GHB, zei hij tegen de rechter. Omdat hij geen rommel wilde, maakte hij die drugs zelf. De hoeveelheid drugs was volgens de aanklaagster een handelsvoorraad, maar handel in drugs werd de man niet verweten.

De Zwartemeerder had weinig herinnering aan die periode. Het was te lang geleden. Hij heeft in tussentijd hulp gezocht en hij is van de drugs afgekickt. De officier van justitie hield in haar strafvoorstel rekening met deze positieve wending en met het tijdsverloop.

Laatste woord

Een verdachte heeft altijd het laatste woord tijdens een zitting. De rechter legde aan de man uit wat dit betekent: "Waar zou de rechtbank volgens u nog rekening mee moeten houden." De Zwartemeerder antwoordde: "Met mij".