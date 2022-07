Katholieke kerken Zuidoost-Drenthe onderzoeken mogelijkheden voor de toekomst

Afstoten, herbestemmen, andere of aanvullende functies erbij? Welke toekomstmogelijkheden hebben de katholieke kerken in Zuidoost-Drenthe? Dat is de hamvraag die drie parochies in Zuidoost-Drenthe zich dit jaar mee bezig houden. In totaal gaat het om veertien locaties.

Vorige week bracht de Immanuel Parochie (met kerken in Coevorden, Steenwijksmoer, Weiteveen, Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek) naar buiten dat zij op korte termijn onderzoek gaat doen naar de vitaliteit van de kerken. De parochie Maria Hertogin van Drenthe (Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer) is daar inmiddels al mee begonnen, laten pastoor Józef Okonek en Louis Veldhuis, lid van het parochiebestuur, weten.

"Net als de Immanuel Parochie zijn wij door het bisdom Groningen-Leeuwarden gevraagd om ons vastgoed te inventariseren op bezoek en gebruik", aldus Veldhuis. "Ook is gevraagd welke toekomstmogelijkheden wij zelf zien."

Bij de parochie is dezelfde trend waarneembaar als elders: het aantal kerkgangers neemt zienderogen af. Een kritische blik naar de toekomst is daarom noodzakelijk. Veldhuis: "Het is de vraag of het kerkelijk vastgoed puur een geloofsbestemming kan behouden of dat je andere functies toevoegt of zelfs een compleet andere invulling geeft."

Veertig jaar geleden

Begin volgend jaar verwachten Okonek en Veldhuis een antwoord te hebben op die vraag. De parochie brengt vervolgens verslag uit aan het bisdom, dat zich weer buigt over de vervolgstappen. Veldhuis: "Persoonlijk vraag ik me af of we alle vier gebouwen kunnen handhaven."

Het aantal parochianen bestaat momenteel uit iets meer dan 5200 personen. Ongeveer de helft draagt daarbij financieel bij. Volgens Veldhuis bezoeken, afhankelijk per dorp en dienst, tussen de twintig tot tachtig mensen wekelijks een kerk. "In dat opzicht zijn ze nog volop in gebruik. Voor onder meer huwelijken, begrafenissen, dopen. Veertig jaar geleden was dat wel anders: toen zaten de kerken vol."

Stookkosten

Het voornaamste euvel is dat de godshuizen in financieel opzicht inefficiënt zijn te noemen. De stookkosten nemen een ferme hap uit het budget. Veldhuis: "Het schort bij onder meer de kerken in Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum aan afdoende isolatie. Het gaat om hoog oplopende ruimtes met gebrandschilderde ramen." De kachel moet flink branden om de kerk warm te krijgen bij koud weer.

Okonek: "Vanaf juli betalen we 2600 euro per maand aan energiekosten in Barger-Compascuum. Een jaar eerder was dat nog 1400 euro. Dat is echt veel voor een locatie." Veldhuis: "Met het teruglopende aantal kerkgangers is dat op de lange termijn niet vol te houden. Elk jaar lijden we een boekhoudkundig verlies."

Niet alleen in Zuidoost-Drenthe maar binnen heel Nederland speelt deze uitdaging voor de katholieke gemeenschap. Kerken worden daarom afgestoten of krijgen een compleet nieuwe bestemming. Zoals een gezondheids- of een multifunctioneel centrum.

Emotionele binding

Het is om uiteenlopende redenen niet altijd een makkelijke stap om te zetten, stelt Okonek. "Neem de kerken in Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum. Deze twee hebben een monumentale status, wat een alternatief gebruik kan bemoeilijken."