Noordenveld heeft na een half jaar zoeken een nieuwe gemeentesecretaris

De 53-jarige Peggy van Vliet uit Zuidhorn (provincie Groningen) is de nieuwe 'baas' in het Noordenveldse gemeentehuis. Ze wordt de nieuwe gemeentesecretaris annex algemeen directeur.

De gemeente Noordenveld was na het vertrek van Marinus van der Wal sinds december vorig jaar op zoek naar een vervanger. In de tussentijd nam Greta Hoving de functie waar.

Op dit moment is Van Vliet nog lobbycoördinator bij de provincie Overijssel en stuurt zij een team aan van lobbyisten in Düsseldorf, Brussel en Den Haag. Van Vliet deed eerder ervaring op als (interim)manager in diverse gemeenten, waaronder in de gemeente Oss.