Ralph du Long: we moeten het nu wel waar gaan maken

Hoe er in Drenthe gestemd is maakt hem gelukkig: overwegend rood.Met een tiende plaats komt de Assenaar niet in het Europees Parlement. De gang naar Brussel was ook niet het doel van Du Long, dan had hij wel geprobeerd om via voorkeurstemmen hogerop te komen. Hij vindt z'n Statenlidmaatschap en vice-voorzitterschap van Provinciale Staten belangrijker, of er moet bij de EU een wonder gebeuren.Teleurgesteld is Du Long over het verliezen van de meerderheid van de sociaaldemocraten en christendemocraten in het EU-parlement. In het 751 zetels tellende parlement gaan ze van 404 naar 329 zetels. Ze willen daarom samenwerken met de liberalen en de groenen, die beide wonnen en het derde en het vierde blok in het parlement blijven. Du Long over de trend van versplintering en de gevolgen daarvan voor EuropaGrote zorg heeft Ralp du Long over de verrechtsing in de EU. Ultrarechtse partijen hebben terrein gewonnen. De rechts-populistische fractie EVN gaat van 37 naar 58 zetels. Die winst komt vooral op rekening van Lega van de Italiaanse vicepremier Salvini. In Frankrijk werd het Rassemblement National van Marine Le Pen de grootste partij.