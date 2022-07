Vraagtekens bij rendement en bouwtijd Drentse Zonneroute

Het is op dit moment lastig te bepalen of de Drentse Zonneroute een acceptabel rendement oplevert voor de toekomstige exploitant. Dat staat in het verslag van de marktconsultatie, die deze week werd gepubliceerd. Er bestaan onzekerheden over de terugverdientijd gelet op onder meer de schommelende materiaalprijzen. Ondanks dat wordt uitgegaan van een gematigd positieve uitkijk.

Het is een van de vele bevindingen die terug te lezen is in het eerder aangehaalde document. De initiatiefnemers achter de Zonneroute (Rijk, provincie, netbeheerders en de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen) zaten begin juni met veertig marktpartijen om tafel in het Van der Valk Hotel in Emmen.

De marktpartijen konden daarbij alvast vragen stellen over het project. De Drentse Zonneroute behelst de plaatsing van 152 hectare aan zonnepanelen langs de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens bij Zwartemeer. In totaal gaat het om een traject van 42 kilometer lang, goed voor een opbrengst van 176 Megawatt. De initiatiefnemers willen de zonneroute in 2024 aanbesteden.

Bouwtijd

Naast vragen over de exploitatie werd ook stilgestaan bij de bouwtijd. Ook hier kon geen eenduidig antwoord worden gegeven. Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de noodzakelijke vergunningen, dan kan de voorbereiding op de bouw tussen de 1,5 tot 3 jaar duren.

Voor de bouwduur werden ook verschillende inschattingen gegeven. De klus zou 18 maanden in beslag kunnen nemen, maar ook vier jaar. De oplevering is verder afhankelijk van die van de netaansluiting.

Oplevering hoogspanningsstations

Over dat laatste waren er ook zorgen. Bij Veenoord en het Riegmeer bij Hoogeveen worden nieuwe hoogspanningsstations gebouwd. Beide installaties zijn nodig om de capaciteit van het stroomnet te vergroten, zodat ook zonneparken kunnen worden aangesloten. De marktpartijen vrezen dat deze niet op tijd af zijn.

Zonder tijdige aansluiting, kan de toekomstig exploitant van de zonneroute niet meteen de opgewekte stroom kwijt op het net. Wat inkomstenverlies met zich meebrengt.

Ook moet voorkomen worden dat alle ruimte op de nieuwe stations rond de oplevering al vergeven is. Daarom worden er garanties geëist wat betreft planning en vermogen.

In drieën knippen?