Staking legt openbaar vervoer morgen grotendeels plat

De NS laat weten dat er morgen waarschijnlijk geen treinverkeer mogelijk is. "Uiteraard proberen we waar mogelijk enkele treinen te laten rijden. Dit zal echter zeer beperkt en onvoorspelbaar zijn." Volgens de NS heeft het morgen ook geen zin om in de reisplanner te kijken, omdat de vervoerder niet kan aangeven welke treinen wel of niet rijden. Het advies is daarom: ga niet met de trein.Dat geldt ook voor Arriva. De verwachting is namelijk dat op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle helemaal geen treinen rijden. "Arriva kan de reis niet garanderen. We adviseren je alternatief vervoer te zoeken."Reizen met de bus wordt morgen eveneens een lastig verhaal. Door de staking rijden er weinig tot geen bussen in Drenthe. Hoeveel bussen er gaan rijden, is afhankelijk van het aantal buschauffeurs dat het werk niet stil gaat leggen. Een woordvoerder van Qbuzz liet vanmiddag weten nog niet te kunnen inschatten hoeveel chauffeurs wel willen werken. Daarover kan de busmaatschappij mogelijk morgenvroeg pas meer over zeggen.Alternatieven voor het openbaar vervoer zijn er genoeg, maar de auto pakken lijkt het meest populair. Op sociale media worden onder vermelding van verschillende hashtags, zoals #meerijden, #meeliften, #liftaangeboden, #ovstaking en #carpoolen veel ritjes aangeboden en gezocht.Aanleiding voor de staking is het uitblijven van een akkoord over de pensioenen. Onder meer over het verhogen van de AOW-leeftijd en vroeger pensioen voor mensen met zware beroepen worden werkgevers en werknemers het maar niet eens. Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en het kabinet klapte eind vorig jaar. De bonden eisen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren en pensioenen meestijgen met het prijspeil.Woensdag volgt er nog een algemene actiedag. Werknemers in tal van sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en sociale werkvoorziening, leggen 24 uur het werk neer. In de zorg, bij de overheid en in het onderwijs zijn ook acties, maar die zijn minder ingrijpend. In Groningen, Den Haag, Eindhoven en Arnhem worden actiebijeenkomsten gehouden. Vanuit Hoogeveen, Assen en Emmen rijden ook bussen naar Groningen.