Daniël Lohues stond in voorprogramma van The Rolling Stones: 'Keith had die dag dorst'

Enkele tienduizenden mensen zien vanavond The Rolling Stones optreden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Vergane glorie? Niks daarvan, als we de recensenten moeten geloven die de legendarische Britse band deze tournee hebben gezien.

The Rolling Stones hebben Nederland natuurlijk veel vaker aangedaan. Zo ook in 2007 in het Goffertpark in Nijmegen. Aan dat concert zit nog een Drents tintje. Daniël Lohues speelde namelijk in het voorprogramma van The Stones. "Ja, dat is echt gebeurd", zegt Lohues lachend. "Dat was echt fantastisch. Ik speelde in die tijd met The Louisiana Blues Club. Met hen maakte ik een te gekke trip en toen ineens kwam de vraag of wij wilden openen voor The Rolling Stones. Ja, te gek. Doen we joh."

Lohues bewaart goede herinneringen aan die dag, vertelt hij aan RTV Drenthe. Want Lohues is groot fan van de band. "Dat moge duidelijk zijn, ja."

Keith Richards op sokken door de modder

8 juni 2007 was een regenachtige dag. "Maar wij hadden geluk", weet de Ericaan nog. "Bij ons was het droog. We speelden te gek, dat was echt leuk." Daarna speelde Van Morrison, maar dat optreden viel in het water. "Tijdens zijn show begon het heel hard te regenen. Hij had een vleugel waarvan de klep eraf was. Dus die liep vol. Van Morrison hield er toen mee op. Hij stopte gewoon en ging weg. Twee nummers had hij pas gespeeld."