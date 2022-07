Hinder op A28 van en naar Assen door werkzaamheden bij Groningen

De A28 van en naar Assen is dit weekend dicht tussen het Julianaplein in Groningen en de op- en afritten bij Groningen-Zuid. De afsluiting duurt van vanavond 22.00 uur tot maandag 06.00 uur.

Verkeer vanuit Assen dat normaal gesproken het Julianaplein gebruikt om richting Drachten te rijden, wordt nu geadviseerd de N386 (Vries) en de N372 (Peize) te gebruiken. Wie koers wil zetten richting Hoogezand, Delfzijl of de oostzijde van Groningen, wordt omgeleid via de N33 (Gieten/Veendam) en de A7. In omgekeerde richting gelden dezelfde routes.