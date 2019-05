Jumping Jack trekt zo'n 20.000 bezoekers

In totaal zijn er van 9 tot en met 24 mei tien voorstellingen geweest bij het TT Circuit in Assen. "Er was, verspreid over de voorstellingen, plek voor 28.000 bezoekers", vertelt Stellingwerf. "In totaal zijn er een kleine 20.000 mensen komen kijken. Natuurlijk hadden we op meer gehoopt, maar dat hadden we niet verwacht."Stellingwerf kijkt met een tevreden gevoel terug op de voorstelling. "We hebben publiek getrokken dat doorgaans niet naar het theater gaat. Ook de reacties waren positief. De bezoekers vonden de voorstelling spectaculair en emotioneel. Dat merkte je ook bij het applaus na de voorstelling."Jumping Jack gaat over het leven van Jack Middelburg die in 1984 bij een wegrace op het stratencircuit van Tolbert crashte en om het leven kwam. Middelburg werd maar 31 jaar.