Eerste schop de grond in voor glasvezelnetwerk in Noordoost-Drenthe

"Dit is cruciaal voor de leefbaarheid voor de dorpen van Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen", zegt een blije voorzitter Meindert Krijnsen van het Drents Glasvezel Collectief. "Maar we hebben er met 300 vrijwilligers van de 40 dorpsverenigingen ook heel hard aan getrokken."Ruim 5.000 huishoudens hebben zich nu gemeld voor dit glasvezelnetwerk, van de in totaal mogelijke 10.000 aansluitingen. "We zitten ruim boven de 50 procent en dat was dat meer dan voldoende om ook te beginnen. Alleen jammer dat de woningcorporaties niet meedoen", zegt Krijnsen.Het glasvezelnetwerk in Noordoost-Drenthe komt er, dankzij inspanningen van de Stichting Drents Glasvezel Collectief. Die bundelde vorig jaar de krachten van alle lokale glasvezelgroepen in de dorpen van Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen. Uiteindelijk sloten ze een deal met netwerkbeheerder RE-NET, onderdeel van Rendo, en met Glasvezel Buitenaf dat in buitengebieden in het hele land grootschalige glasvezelnetwerken aanlegt.De investering in het netwerk van Noordoost-Drenthe is een kleine 20 miljoen, volgens Rendo-directeur Eddy Veenstra. De partijen kwamen op het laatst zo'n 2 miljoen euro tekort. Dat is bijgelegd door de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Assen en de provincie Drenthe.Aanvankelijk was het plan van Rendo om de financiering van het glasvezelproject rond te maken met steun van de drie gemeenten en die vervolgens aandeelhouder in het netwerk te maken. Maar die voelden er niets voor. Als mede-investeerder werd vervolgens Glasvezel Buitenaf erbij gehaald. Die legt het aan en is straks samen met RE-NET eigenaar van het netwerk. Daarvoor wordt een aparte BV opgericht.Gebruikers zijn, afhankelijk van het abonnement, tussen de 45 en 100 euro per maand kwijt. Voor duizend euro konden de netwerkkosten in één keer afgekocht worden.Volgens voorzitter Meindert Krijnsen zit het werk van 'zijn' stichting Drents Glasvezel Collectief er nu op. "We hebben er veel plezier in gehad om dit traject met al die vrijwilligers te doen. Het was een fantastische tijd. We konden ergens voor gaan en we stonden ergens voor. Nu wordt het tijd dat we ons gaan opheffen."Voor alle inzet om glasvezel in de 40 dorpen in de grond te krijgen, komt volgens Krijnsen nog wel een aardige geste: "Een leuke bijdrage voor een duurzame activiteit binnen de dorpsverenigingen. Wat dat is? Dat komt later."Volgens Eddy Veenstra van Rendo is het glasvezelproject in Noordoost-Drenthe een mooi voorbeeld van hoe snel internet in één groot plattelandsgebied samen opgepakt kan worden. "En hiermee is de hele provincie Drenthe zo'n beetje helemaal verglaasd."