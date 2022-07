Vluchtelingen mogen langer op campings Tynaarlo blijven

Oekraïense vluchtelingen mogen langer blijven op vakantieparken Akenveen in Tynaarlo en De Eswal in Vries. Het college van B en W heeft besloten de opvang te verlengen tot 1 april volgend jaar.

De vluchtelingen hebben sinds april onderdak op de camping, onder meer in tiny houses en trekkershutten. De Oekraïners waren verzekerd van een plek tot 1 oktober, maar omdat de oorloog voortduurt heeft de gemeente besloten dat ze langer mogen blijven.

Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo is tevreden met hoe de opvang tot nu toe in de gemeente is geregeld: "Met als motto 'rust, reinheid, regelmaat en wifi' vangen wij op Akenveen en De Eswal onze Oekraïense gasten op", zegt hij. "De inzet van vele vrijwilligers, ambtenaren en de eigenaar van de locaties maken dit mogelijk en dat vind ik hartverwarmend."