Burgemeester: Boeren, stop de demonstratie bij Attero

Boeren hebben alle toegangswegen naar afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster geblokkeerd met trekkers. Er zijn grote bulten grind en puin op de weg gestort. De burgemeester van Midden-Drenthe, Cees Bijl, heeft inmiddels een brief afgegeven waar in staat dat de boeren het terrein moeten verlaten en de weg weer vrij moeten maken.