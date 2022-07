Protesterende boeren bij Wijster breken blokkade op

Boeren hadden eerder vandaag alle toegangswegen naar Attero geblokkeerd met trekkers uit onvrede over het voorgenomen stikstofbeleid. De boeren vinden dat hun sector hierdoor onevenredig hard wordt geraakt. Er waren grote bulten grind en puin op de weg gestort. Bijl is vervolgens in gesprek geweest met de demonstranten. Ook was er een brief afgegeven, een zogenoemd verwijderingsbevel, waar in staat dat de boeren het terrein moeten verlaten en de weg weer vrij moeten maken.