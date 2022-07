Protesterende boeren blijven in Wijster, ME staat paraat

De protesterende boeren bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster lijken voorlopig te blijven waar ze zijn. Gesprekken met politie en burgemeester Cees Bijl lijken geen effect te hebben. Omstanders melden dat er op enige afstand ME-bussen staan te wachten. Het is onbekend of de ME ook ingezet gaat worden.

Boeren hebben alle toegangswegen naar Attero geblokkeerd met trekkers. Er zijn grote bulten grind en puin op de weg gestort. De burgemeester van Midden-Drenthe, Cees Bijl, is in gesprek geweest met de demonstranten. Ook is er een brief afgegeven, een zogenoemd verwijderingsbevel, waar in staat dat de boeren het terrein moeten verlaten en de weg weer vrij moeten maken. Een aantal boeren geeft aan in ieder geval tot 20.00 uur vanavond te willen blijven.